Piden esclarecer aseguramientos de huachicol en Guanajuato

Juan Oyervides, empresario gasolinero de Coahuila, planteó que las autoridades federales deben dar seguimiento a cada una de las operaciones detectadas

Los recientes aseguramientos de combustible presuntamente ilícito en Guanajuato deben derivar en investigaciones completas que permitan conocer su origen, destino y responsables, afirmó Juan Gerardo Oyervides Rodríguez, empresario gasolinero de Coahuila.

El empresario planteó que las autoridades federales deben dar seguimiento a cada una de las operaciones detectadas, incluyendo el traslado del hidrocarburo y los recursos económicos involucrados. Señaló que los decomisos constituyen una parte de los procedimientos, pero las investigaciones deben avanzar hasta determinar cómo funcionaban las actividades bajo indagatoria.

Investigación sobre el huachicol debe abarcar toda la cadena

Oyervides Rodríguez consideró que las autoridades deben reconstruir la ruta del combustible asegurado para establecer de dónde procedía, cómo fue transportado y cuál era su destino. También señaló que deben identificarse las personas que hayan intervenido en la operación, siempre mediante pruebas y dentro de los procedimientos establecidos por la ley.

“Que la investigación llegue hasta donde tenga que llegar”, expresó el empresario, quien pidió que las autoridades mantengan el seguimiento de las carpetas hasta obtener resultados. Precisó que cualquier responsabilidad debe determinarse con elementos suficientes y respetando el debido proceso, sin realizar acusaciones anticipadas contra personas o empresas.

El planteamiento ocurre después de distintos operativos relacionados con el presunto tráfico y comercialización ilegal de hidrocarburos en Coahuila. Durante agosto, autoridades federales reportaron el aseguramiento de 47 mil 319 litros de combustible en un inmueble de Monclova, además de dispensadores y dinero.

La Fiscalía General del Estado también ha informado sobre carpetas de investigación relacionadas con el huachicoleo, aunque ha precisado que los casos corresponden a la Fiscalía General de la República. Las investigaciones pueden involucrar a distintas entidades debido al traslado de vehículos y combustible.

Empresarios legales demandan condiciones de competencia

El empresario gasolinero señaló que una investigación completa también permitiría conocer el movimiento de los recursos económicos vinculados con la comercialización irregular del combustible. Consideró que establecer esa ruta resulta necesario para determinar el alcance de las operaciones y las posibles responsabilidades que correspondan.

Oyervides Rodríguez recordó que anteriormente se han realizado aseguramientos de hidrocarburos, pero en algunos casos persiste entre la población la duda sobre el desenlace de las investigaciones. Por ello, consideró necesario que los expedientes concluyan con resultados que permitan conocer las responsabilidades determinadas por las autoridades competentes.

“Necesitamos resultados y transparencia”, sostuvo el empresario al referirse a los procedimientos iniciados por las autoridades. Señaló que quienes participan en el mercado formal requieren condiciones de competencia equitativas frente a quienes comercializan combustibles fuera de las disposiciones legales.

Agregó que combatir el mercado ilegal de hidrocarburos también representa una forma de proteger a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales y operan conforme a las disposiciones vigentes. En este sentido, consideró necesario mantener una vigilancia permanente sobre las actividades relacionadas con la distribución y venta de combustibles.

El empresario había planteado anteriormente que los aseguramientos de hidrocarburos deben acompañarse de indagatorias sobre toda la cadena de distribución. El objetivo, explicó, debe ser conocer el origen del combustible, su traslado, los puntos de comercialización y su destino final.

Oyervides Rodríguez insistió en que las investigaciones deben sustentarse en las evidencias obtenidas por las autoridades y avanzar conforme al debido proceso. Señaló que solamente de esta manera podrán establecerse responsabilidades concretas y determinarse la forma en que operaron las actividades bajo investigación.

Finalmente, consideró que los operativos contra el comercio ilegal de combustible deben continuar con el seguimiento de las carpetas correspondientes. Afirmó que el resultado esperado no debe limitarse al aseguramiento del hidrocarburo, sino incluir el esclarecimiento de las operaciones y la determinación de responsabilidades conforme a la ley.