Piden diversificar carreras para generar egresados competitivos

El diputado Felipe González dijo que de acuerdo con el IMCO, existe una gran diferencia entre las carreras más populares y aquellas que ofrecen mejores salarios

El diputado priista Felipe González Miranda presentó un punto de acuerdo ante el Congreso del estado, mismo que fue aprobado, para que las instituciones de educación superior que actualicen y reorienten la oferta educativa para implementar programas curriculares más competitivos y se fortalezca la vinculación con las empresas dedicadas a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

“No estamos en contra de las carreras clásicas; sin embargo, tenemos una enorme área de oportunidad ante el crecimiento exponencial que está teniendo Coahuila en la industria, que busquemos carreras que tengan mayor alcance en relación con la tecnología, la ciberseguridad, la Inteligencia Artificial, para que nuestro jóvenes puedan tener una mejor oportunidad de crecimiento laboral”.

Dijo que el estado tiene una posición privilegiada a nivel nacional en el ámbito de la seguridad y el desarrollo económico, por lo que se deben aprovechar tales ventajas generando oportunidades para los jóvenes.

El punto de acuerdo está dirigido hacia la Secretarías de Educación Pública (SEP) y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), para que actualicen y reorienten la oferta educativa de nivel superior.

González Miranda dijo que de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), existe una gran diferencia entre las carreras más populares y aquellas que ofrecen mejores salarios y mayores oportunidades laborales.

Agregó que la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), enfatiza que existe una escasez de personal calificado, aún y cuando la demanda de estas profesiones va en aumento.