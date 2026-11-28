El albergue busca préstamos personales para cubrir los requerimientos judiciales por una demanda de despido injustificado presentada por una excolaboradora

La Casa del Migrante de Saltillo busca reunir aproximadamente 120 mil pesos mediante préstamos personales para atender los requerimientos judiciales derivados de una demanda por despido injustificado y evitar el embargo de sus bienes, informó Alberto Xicoténcatl, director de la organización.

El responsable del albergue explicó que el monto comprende 100 mil pesos a favor de la extrabajadora y aproximadamente 20 mil pesos adicionales relacionados con el procedimiento judicial.

La diligencia realizada el jueves 26 de noviembre por personal del Poder Judicial consistió en el señalamiento de bienes susceptibles de embargo, entre ellos una camioneta utilizada por la organización para recoger donativos.

Xicoténcatl aclaró que hasta el momento no se ha ejecutado el embargo y que continúan buscando alternativas para reunir los recursos económicos requeridos.

El director reconoció que la situación financiera del albergue es complicada, debido a que actualmente enfrenta dificultades incluso para financiar la alimentación de las personas migrantes.

Atribuye despido a recortes presupuestales

La demanda laboral fue presentada por una excolaboradora de la Casa del Migrante que se encontraba embarazada cuando fue separada de su puesto de trabajo hace aproximadamente tres años.

Xicoténcatl sostuvo que la decisión obedeció a la eliminación de dos plazas laborales como consecuencia de la reducción del financiamiento internacional que recibía la organización.

Aseguró que, además de la mujer, otro trabajador fue separado de su cargo durante el mismo periodo y que ninguna de las dos plazas ha sido ocupada nuevamente.

El director reconoció que la condición de embarazo de la entonces colaboradora representaba una situación particularmente complicada, pero afirmó que la organización carecía de los recursos necesarios para continuar pagando ambos salarios.

De acuerdo con Xicoténcatl, el juez resolvió a favor de la extrabajadora al considerar que las dificultades financieras de la organización no eran responsabilidad de la persona contratada.

Ante esta resolución, la Casa del Migrante interpuso un amparo con el propósito de que el caso sea revisado nuevamente.

Reducirá Casa del Migrante su plantilla a ocho colaboradores

La disminución de los recursos provenientes de la cooperación internacional también ha provocado una reducción progresiva de la plantilla laboral del albergue.

Xicoténcatl anticipó que para 2027 únicamente permanecerán ocho colaboradores, frente a las más de 20 personas que anteriormente integraban la organización.

Explicó que los recursos económicos disponibles se encuentran etiquetados por las organizaciones financiadoras para actividades específicas, lo que impide utilizarlos para cubrir obligaciones derivadas del procedimiento judicial.

Por esta razón, los responsables del albergue han recurrido a conocidos para solicitar préstamos personales, descartando realizar una colecta a nombre de las personas migrantes para solventar el conflicto laboral.

Camioneta utilizada para recoger donativos podría ser embargada

Entre los bienes que podrían quedar sujetos a embargo se encuentra una camioneta que la Casa del Migrante utiliza para recoger las aportaciones en especie destinadas a la población que atiende.

Xicoténcatl cuestionó que durante la diligencia se solicitaran las llaves del vehículo, pues, aseguró, el procedimiento correspondía únicamente al señalamiento de bienes y no a la ejecución del embargo.

El director manifestó que la organización continuará buscando los recursos necesarios para atender el requerimiento judicial, aunque reconoció que, de no conseguirlos, tendrá que acatar lo que determine la autoridad.

Hasta el momento, la Casa del Migrante no ha establecido una fecha para reunir los aproximadamente 120 mil pesos, mientras permanece pendiente la resolución del amparo promovido por la organización.