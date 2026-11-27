Marimar Treviño señaló que en México se registran más de 25 mil casos anuales y unas 7 mil 500 muertes por cáncer de próstata cada año.

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El cáncer no es una enfermedad que afecte únicamente a las mujeres, por lo que es necesario ampliar las campañas de concientización y prevención para incluir los padecimientos que enfrentan los hombres, particularmente el cáncer de próstata, señaló la diputada Marimar Treviño durante una intervención en el Congreso del Estado de Coahuila.

La legisladora destacó que, así como durante octubre se fortalecen las acciones para generar conciencia sobre el cáncer de mama, también debe darse visibilidad a enfermedades como el cáncer de próstata, que representa un problema de salud pública y que cada año cobra miles de vidas en México. De acuerdo con las cifras mencionadas durante su participación, en el país se registran más de 25 mil nuevos casos anuales y alrededor de 7 mil 500 fallecimientos.

Estigmas médicos y llamado a la prevención masculina

Treviño advirtió que uno de los principales obstáculos es la falta de revisiones médicas oportunas, pues muchos hombres evitan acudir al médico por vergüenza, desconocimiento o prejuicios relacionados con los estudios de detección. Esta situación provoca que un número importante de pacientes sea diagnosticado cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas, reduciendo sus posibilidades de tratamiento.

Por ello, hizo un llamado a romper los estigmas alrededor de la salud masculina y fomentar una cultura de prevención, en la que los hombres también reconozcan la importancia de realizarse chequeos médicos y atender cualquier señal de alerta. Subrayó que la lucha contra el cáncer debe involucrar a toda la sociedad, porque la prevención y el acceso oportuno a la atención médica no deben tener género.