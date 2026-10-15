Piden al Gobierno Federal claridad en la venta de AHMSA

Kalionchiz advirtió que las condiciones de la oferta generan cuestionamientos sobre los criterios aplicados para permitir que el procedimiento avanzara

El diputado federal Teo Kalionchiz de la Fuente exigió al Gobierno Federal aclarar su intervención en el proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), al considerar que existen dudas sobre las condiciones en que se permitió avanzar la oferta de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA).

El legislador señaló que la propuesta de mil 400 millones de dólares debe ser explicada por las autoridades, particularmente por las interrogantes relacionadas con la acreditación de los recursos financieros y la garantía de seriedad que inicialmente no estaban cubiertos.

Kalionchiz advirtió que las condiciones de la oferta generan cuestionamientos sobre los criterios aplicados para permitir que el procedimiento avanzara, mientras miles de trabajadores y sus familias mantienen la esperanza de recuperar sus ingresos y recibir los adeudos pendientes.

El diputado también puso en duda la capacidad económica de CIESA, al señalar que la empresa tendría un capital social de apenas 60 mil pesos y que no se habían hecho públicas las fuentes de financiamiento necesarias para adquirir ambas compañías.

Exige explicaciones por la oferta de CIESA

El representante federal consideró que las autoridades no pueden atribuir toda la responsabilidad al inversionista si finalmente fracasa la operación, pues también deben explicar por qué permitieron que la propuesta llegara a una etapa avanzada sin certeza financiera suficiente.

“Lo que no puede suceder es que después de todo esto el Gobierno Federal simplemente diga que hizo su parte y que el empresario fue quien incumplió”, expresó al reclamar claridad sobre las decisiones adoptadas durante el procedimiento.

El legislador sostuvo que la actuación gubernamental debe revisarse para determinar cómo se evaluó la propuesta y qué elementos se tomaron en cuenta para permitir su avance, ante las dudas sobre la capacidad del interesado para cumplir con la adquisición.

A su juicio, el caso podría prolongar la incertidumbre que enfrentan los trabajadores si las expectativas de una eventual reactivación industrial vuelven a quedar sin resultados concretos, después de varios años de crisis en la principal siderúrgica de Monclova.

Kalionchiz afirmó que la Cuarta Transformación debe rendir cuentas sobre su participación en el proceso y explicar por qué se permitió avanzar una oferta millonaria sin que desde el comienzo existiera plena certeza sobre los recursos disponibles.

También cuestionó que el Gobierno Federal haya atribuido durante años la crisis de AHMSA a empresarios, antiguos propietarios y administraciones anteriores, mientras la Región Centro continúa padeciendo las consecuencias económicas y sociales de la paralización de la siderúrgica.

El diputado insistió en que las autoridades no deben deslindarse de sus decisiones si la compraventa no se concreta, pues considera necesario esclarecer tanto la actuación del posible comprador como los criterios utilizados para conducir el procedimiento.

“Si hay dinero, que se cumpla y se concrete la venta; pero si no lo hay, quienes condujeron y permitieron avanzar este proceso también tendrán que rendir cuentas”, advirtió.

Reclama respaldo para los extrabajadores

El legislador señaló que los trabajadores ya han enfrentado durante un periodo prolongado la pérdida de empleos, salarios e ingresos familiares, por lo que consideró injustificable generar nuevas expectativas sin garantías suficientes de cumplimiento.

Recordó que ha promovido ante la Cámara de Diputados la creación de un Fondo Económico para los Extrabajadores de AHMSA, con el propósito de establecer mecanismos de respaldo para las familias perjudicadas por el colapso de la empresa.

Kalionchiz sostuvo que la atención a los afectados no debe depender exclusivamente de que aparezca un comprador, por lo que insistió en la necesidad de impulsar medidas concretas que contribuyan a enfrentar las consecuencias económicas de la crisis siderúrgica.

Asimismo, manifestó que respaldará a cualquier inversionista que demuestre solvencia financiera y capacidad real para rescatar las instalaciones de AHMSA, siempre que las propuestas sean evaluadas con rigor y exista transparencia en las condiciones de participación.

Pide transparentar la evaluación financiera de CIESA

El diputado consideró indispensable que las autoridades expliquen qué controles aplicaron para revisar la situación financiera de CIESA, cómo evaluaron su capacidad para cumplir con la oferta y por qué el procedimiento avanzó pese a los cuestionamientos sobre las garantías iniciales.

Finalmente, advirtió que, si la operación no llega a concretarse, el Gobierno Federal tendrá que responder por las decisiones tomadas y explicar qué medidas adoptó para evitar que los trabajadores volvieran a depositar sus esperanzas en una alternativa que no se materializara.