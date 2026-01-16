Piden a Obras Públicas reparar drenaje pluvial en Saltillo

Vecinos de la colonia Landín advirtieron que, con la llegada de lluvias, el desperfecto podría provocar acumulación de agua, daños a vehículos o accidentes

Vecinos de la colonia Landín, en Saltillo, hicieron un llamado directo al Departamento de Obras Públicas municipal, que encabeza Antonio Neiro Maltos, para que se rehabilite de forma integral una rejilla de drenaje pluvial ubicada en el cruce de Carlos Salazar y Diego Cazares.

De acuerdo con los habitantes del sector, la rejilla se desalinea de manera constante con el paso de los vehículos, lo que ha generado hundimientos, vibraciones y riesgo tanto para automovilistas como para peatones, especialmente durante las horas de mayor tráfico.

Señalaron que el problema no se ha resuelto con ajustes temporales, ya que la estructura vuelve a moverse tras pocos días, por lo que consideran necesario que la dependencia realice una intervención de fondo en todo el sistema de drenaje pluvial, y no solo en la rejilla superficial.

Los vecinos advirtieron que, con la llegada de lluvias, el desperfecto podría provocar acumulación de agua, daños a vehículos o accidentes, por tratarse de una vialidad con circulación constante.

Ante esta situación, solicitaron que Obras Públicas evalúe técnicamente el drenaje y programe una reparación integral, a fin de garantizar la seguridad vial y el correcto funcionamiento de la infraestructura pluvial en la zona.