Piden a jueza revisar finiquitos de obreros de AHMSA

Grupo disidente de Altos Hornos de México solicita respetar la prelación laboral e indemnizar adecuadamente a más de 14 mil obreros.

Obreros disidentes de Altos Hornos de México solicitaron a la jueza del concurso mercantil revisar los montos propuestos para los finiquitos laborales y reclamaron el pago de un año completo de salarios devengados, además de 20 días por cada año trabajado.

Jesús Marines afirmó que la propuesta difundida sobre pagos equivalentes a 90 días de salario representa un recorte indebido para miles de trabajadores afectados por la quiebra de la acerera.

Durante una entrevista, Marines mostró documentos consultados en el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles y sostuvo que los salarios devengados del último año tienen carácter prioritario dentro del proceso de pago a trabajadores.

Señaló que la interpretación difundida sobre una liquidación de 90 días contradice la información que, según dijo, aparece en los expedientes del procedimiento mercantil.

El obrero disidente explicó que los trabajadores buscan que la autoridad judicial revise ese criterio antes de aprobar cualquier distribución de recursos.

Aseguró que el reclamo central consiste en reconocer 365 días de salario y no una cuarta parte de ese monto, como consideran que se pretende aplicar actualmente.

Marines también presentó una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con indemnizaciones y terminaciones laborales.

Argumentó que, de acuerdo con esa interpretación, las liquidaciones deben contemplar 20 días por año trabajado y no únicamente 12 días por concepto de prima de antigüedad, como afirman que se les quiere reconocer.

El representante del grupo disidente indicó que han revisado criterios judiciales desde hace varios años y sostienen que el esquema correcto debe incluir el último año de salarios más la indemnización correspondiente por antigüedad.

Considero que ese es el verdadero sentido del principio de prelación laboral dentro del concurso mercantil.

Las declaraciones se producen en medio de la etapa preparatoria de la subasta de activos esenciales de AHMSA y Minosa, proceso supervisado por el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles.

La quiebra de la siderúrgica mantiene pendientes las prestaciones de más de 14 mil trabajadores y extrabajadores reconocidos dentro del procedimiento judicial.

El grupo disidente advirtió que continuará presentando documentos ante la autoridad para respaldar su postura sobre la prelación de créditos laborales.

Marines insistió en que los trabajadores deben ser cubiertos de manera íntegra antes de cualquier otra distribución y pidió que la jueza revise los montos planteados para evitar afectaciones adicionales a las familias de la región centro de Coahuila.