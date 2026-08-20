Piden a Infonavit viviendas accesibles y cerca de servicios

La CTM busca que el Infonavit amplíe la construcción de vivienda digna, accesible y cerca de servicios, evitando créditos impagables por altos intereses

La CTM busca que el Infonavit amplíe la construcción de vivienda digna para trabajadores, con créditos que puedan pagarse y desarrollos ubicados cerca de escuelas, hospitales y zonas comerciales, señaló su dirigente Tereso Medina.

El dirigente explicó que una de las principales preocupaciones sigue siendo que los trabajadores no terminen atrapados durante años en créditos que se vuelvan impagables por intereses o condiciones financieras adversas.

“Los trabajadores ya no pueden tener créditos impagables. No vamos a permitir que este crédito sea eterno, donde al final del camino sean nuestros hijos los que lo deban”, señaló.

Medina indicó que se realiza una revisión sobre la situación de los créditos que mantienen trabajadores tanto en Coahuila como en el resto del país, con especial atención en aquellos que todavía representan una carga económica considerable.

Reconoció que las condiciones del Infonavit han comenzado a flexibilizarse y que parte de los trabajadores con adeudos ya ha logrado reestructurar, liquidar o cerrar sus cuentas, principalmente mediante ajustes que redujeron el impacto de los intereses.

Sin embargo, consideró que el siguiente reto es ampliar la disponibilidad de terrenos y construcción de vivienda, pero evitando repetir esquemas de desarrollos alejados de los principales servicios.

“Lo que resta es ver más terreno, más construcciones de vivienda, pero que esa vivienda esté cerca de escuelas, hospitales y centros comerciales”, expresó.

Medina recordó como ejemplo negativo desarrollos construidos en el pasado en sectores como Arroyos, donde aseguró que inicialmente existía una falta importante de infraestructura alrededor de las viviendas.

El dirigente señaló que durante años cuestionó la denominada vivienda económica del Infonavit porque, desde su perspectiva, no correspondía con las necesidades de trabajadores de sectores como la industria automotriz.

“Como líder estaba buscando lo mejor para los trabajadores de la industria automotriz y tenían derecho a tener una vivienda por lo menos con tres recámaras, y por otro lado en el Infonavit no teníamos esta oferta”, explicó.

Además de vivienda, Medina informó que la CTM mantiene conversaciones con el IMSS para revisar otras demandas de los trabajadores.

Indicó que recientemente sostuvieron una reunión con el director general del instituto, Zoé Robledo, y que se prepara una asamblea nacional con representantes del Seguro Social para analizar necesidades de infraestructura y atención.

Entre los temas que pretenden revisar se encuentran la construcción y ampliación de hospitales, disponibilidad de camas, servicios de urgencias, consultas y abasto del cuadro básico de medicamentos.

Para Medina, las gestiones con IMSS e Infonavit forman parte de una agenda enfocada en prestaciones que impactan directamente en la calidad de vida de los trabajadores, aunque en el caso de vivienda insistió en que no sólo se trata de construir más casas, sino de garantizar que sean accesibles, puedan terminar de pagarse y estén integradas a zonas con servicios básicos.