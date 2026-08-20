Piden a EUA explicar cancelación de visa a López Beltrán

De manera particular, Hurtado comentó que, al no contar ahora con visa estadounidense, López Beltrán tendrá la oportunidad de conocer y disfrutar más de México

El diputado Alberto Hurtado solicitó al gobierno de Estados Unidos transparentar las razones por las que fue cancelada la visa de Andrés Manuel López Beltrán, al considerar que esta medida, por sí sola, no significa que exista un delito que perseguir.

Pide evitar especulaciones por cancelación de visa

El legislador señaló que, en caso de existir alguna investigación o elemento en contra de López Beltrán, las autoridades estadounidenses deben informar públicamente los motivos y actuar conforme a derecho, a fin de evitar que la cancelación de visas genere especulaciones.

De manera particular, Hurtado comentó que, al no contar ahora con visa estadounidense, López Beltrán tendrá la oportunidad de conocer y disfrutar más de México, además de destacar la importancia de consumir y apoyar lo local.

Llama a investigar señalamientos con pruebas

Finalmente, el diputado llamó a evitar generalizaciones contra integrantes de Morena por las acciones de terceros y sostuvo que cualquier señalamiento debe ser investigado y, de existir responsabilidades, sancionado con base en pruebas.