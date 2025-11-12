Pide voto de castigo a diputados que bajaron recursos a seguridad

El presidente de Coparmex, Alfredo López, advirtió que la disminución de recursos federales para municipios en seguridad representa una señal preocupante

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Coahuila Sureste llamó a los ciudadanos a emitir un “voto de castigo” en las próximas elecciones contra los diputados federales que aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 con una asignación menor, en términos reales, al rubro de seguridad pública, por debajo del nivel de inflación.

El presidente del organismo empresarial, Alfredo López Villarreal, advirtió que la disminución de recursos federales para los municipios en materia de seguridad representa una señal preocupante en un contexto donde la población demanda mayor protección y estrategias efectivas de prevención.

“Reducir el presupuesto en seguridad no manda un buen mensaje. En lugar de fortalecer a los municipios, los debilita y limita su capacidad de respuesta ante los retos que enfrentan”, señaló.

López Villarreal explicó que el presupuesto aprobado por los legisladores federales no contempla aumentos reales para seguridad ni para salud, lo que afectará la operación de programas locales y estatales.

Además, lamentó que Coahuila no haya recibido etiquetaciones específicas para proyectos estratégicos, como el mantenimiento de carreteras, pese a la necesidad de fortalecer la conectividad regional.

El dirigente empresarial consideró que las decisiones de la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión han ignorado la opinión de diversos sectores sociales, incluido el empresarial, pese a las propuestas presentadas por especialistas.

“Nos preocupa que el Congreso se haya convertido en un espacio donde las reformas y presupuestos se aprueban sin escuchar a todos los sectores. Es un diálogo de sordos”, dijo.

Ante ello, López Villarreal llamó a la ciudadanía a ejercer su voto de manera consciente en el proceso electoral de 2027 y castigar en las urnas a los legisladores que respaldaron decisiones contrarias al interés público.

“El voto ciudadano es el mejor instrumento para exigir rendición de cuentas. Los ciudadanos deben analizar los perfiles de quienes buscan reelegirse y valorar si han representado realmente las necesidades de la gente”, subrayó.

El líder empresarial reiteró que Coparmex mantendrá un posicionamiento apartidista, pero insistió en la importancia de que el electorado privilegie el equilibrio de poderes y el fortalecimiento de la seguridad como prioridad nacional.