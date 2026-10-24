Pide UNIF revisar sanciones para adolescentes con delitos graves

La titular de la Unidad de Integración Familiar, consideró necesario analizar si las sanciones son suficientes para adolescentes que cometen delitos graves

La titular de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), Patricia Moreno, consideró necesario revisar las sanciones aplicables a adolescentes que cometen delitos graves, al advertir que la minoría de edad no debe interpretarse como una condición que elimina las consecuencias de las conductas delictivas.

La funcionaria señaló que cualquier modificación al sistema de justicia para adolescentes debe ser analizada por especialistas y autoridades competentes, con apego a la legislación vigente y tomando en cuenta la gravedad de las conductas.

“No puedes mandar el mensaje de que por ser menor de edad no va a tener una consecuencia”, expresó.

Moreno explicó que, durante las intervenciones de la UNIF con niñas, niños y adolescentes, uno de los principales mensajes preventivos consiste en enseñar que las decisiones y los comportamientos tienen consecuencias.

“Toda acción tiene una reacción. Cosas buenas generan cosas buenas, cosas malas generan cosas malas”, señaló.

Especialistas deben determinar si las sanciones son suficientes

La titular de la UNIF aclaró que su dependencia no tiene facultades para imponer castigos, ya que su función se concentra en atender emergencias y situaciones familiares que requieren intervención.

Sin embargo, consideró importante abrir una reflexión sobre la respuesta institucional ante delitos graves cometidos por menores de edad.

“Si ese castigo es poco, si ese castigo es más, bueno, tendrán que ser mentes muy especializadas y la ley quien determine qué es lo que pasa”, sostuvo.

Con ello, planteó que cualquier eventual endurecimiento de sanciones debe sustentarse en criterios jurídicos y especializados, en lugar de responder únicamente a la percepción de gravedad de determinados casos.

Alertan sobre uniones tempranas y embarazos adolescentes

En otro tema, Patricia Moreno explicó que la UNIF también interviene en situaciones relacionadas con adolescentes que abandonan sus hogares para vivir con sus parejas, una circunstancia que puede exponerlas a responsabilidades familiares a edades tempranas.

Detalló que entre las solicitudes de apoyo que recibe la unidad se encuentran casos de madres y padres que buscan recuperar a sus hijas de 15 o 16 años después de que se fueron a vivir con sus novios.

“Ayúdame a recuperar a mi hija de 15, 16, que se fue con el novio”, ejemplificó al describir las peticiones que llegan a la dependencia.

La funcionaria indicó que, ante estas situaciones, el personal de la UNIF dialoga con las familias y les explica las restricciones legales existentes en Coahuila respecto al matrimonio infantil.

También busca sensibilizar a los padres sobre la importancia de evitar que las adolescentes asuman responsabilidades de pareja, maternidad o cuidado del hogar antes de contar con la madurez y las condiciones necesarias.

Moreno señaló que las diferencias culturales y los entornos familiares pueden influir en la manera en que algunas personas perciben las uniones y los embarazos a edades tempranas, por lo que consideró fundamental fortalecer la orientación familiar.

La titular de la UNIF reiteró que el trabajo preventivo debe comenzar desde el hogar, mediante el acompañamiento de madres y padres y la enseñanza de responsabilidades acordes con la edad, tanto para evitar situaciones de riesgo como para prevenir conductas que puedan derivar en consecuencias legales.