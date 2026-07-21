Pide Rubén Moreira profundizar investigación por huachicol fiscal

El diputado consideró que la red descubierta en Coahuila podría representar sólo una fracción del tráfico ilegal de combustibles

El diputado federal Rubén Moreira Valdez aseguró que la investigación sobre la red de huachicol fiscal detectada a partir de un aseguramiento en Coahuila debe continuar hasta esclarecer por completo su alcance, al considerar que el caso descubierto podría representar únicamente una parte del tráfico ilegal de combustibles que opera en el país.

El legislador señaló que, por la magnitud del daño económico que provoca este delito, la autoridad federal hace bien en investigar los hechos, aunque pidió esperar a que las indagatorias avancen antes de emitir conclusiones sobre las responsabilidades.

Moreira recordó que la denuncia que dio origen a la investigación fue presentada por autoridades de Coahuila y destacó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció públicamente la actuación del Gobierno del Estado en este caso.

“Creo que detener el huachicol es un éxito y todos tenemos que trabajar para eso”, expresó.

El diputado sostuvo que lo descubierto hasta ahora podría ser apenas una parte del problema nacional.

“Yo entiendo y se especula que esto que acá se descubrió es una pequeña parte de todo. Como estos casos debe haber muchos más y hago votos para que las autoridades coordinadas castiguen a los responsables”, declaró.

Añadió que la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados deberá dar seguimiento al desarrollo de la investigación conforme se conozcan nuevos elementos.

En otro tema, Rubén Moreira manifestó su preocupación por la violencia registrada este fin de semana en Zacatecas y la cercanía de esa entidad con Coahuila, al considerar que la situación obliga a reforzar la presencia de fuerzas federales en la región.

“Vi las imágenes terribles de 10 personas colgadas. Me preocupa la cercanía que tiene con nuestro estado, pero también me quedo tranquilo porque Manolo Jiménez está haciendo muy buen trabajo en materia de seguridad. Yo esperaría más fuerzas federales en el norte de Zacatecas para blindar nuestro estado y lograr la paz en esa región”, afirmó.

El legislador consideró que, aunque existe un cambio en la estrategia federal de seguridad, el país continúa enfrentando un escenario complejo.

“Hay un cambio de estrategia, pero el peso de lo que dejó López Obrador es muy difícil de manejar”, señaló.

Moreira lamentó además que la inseguridad en diversas entidades haya convertido los traslados por carretera en una actividad de alto riesgo, por lo que insistió en fortalecer la conectividad aérea de Coahuila.

“Desgraciadamente salir del estado significa ponerte en peligro”, comentó al referirse a las condiciones de seguridad en otras regiones del país.

Finalmente, al ser cuestionado sobre el proceso judicial relacionado con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, el diputado evitó calificar el caso como una persecución política y sostuvo que primero deben conocerse mayores avances en la investigación.

“Yo me esperaría a que hubiera más resultados y que se avanzara mucho más a profundidad sobre este tema”, concluyó.