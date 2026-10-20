Pide rector de la UAdeC parar presiones externas rumbo a elección

Octavio Pimentel aseguró que la comunidad decidirá su proceso interno bajo estricto apego a los estatutos universitarios.

Ante la proximidad del proceso para elegir al próximo rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez advirtió sobre intentos de influencia de personas y grupos externos a la institución que, según afirmó, buscan generar confusión e inestabilidad entre la comunidad universitaria.

El rector sostuvo que la sucesión deberá resolverse exclusivamente mediante los mecanismos democráticos establecidos en la legislación y los estatutos de la universidad, por lo que pidió a quienes son ajenos a la institución respetar sus procedimientos internos.

“Entiendo que hay gente externa a la universidad que, a través de muchos ejercicios, busca confundir, busca generar inestabilidad y busca tratar de influenciar con otros intereses, no los propios de la Universidad Autónoma de Coahuila”, declaró.

Pimentel Martínez señaló que la efervescencia relacionada con la próxima elección forma parte de la vida democrática universitaria, pero consideró necesario evitar que intereses externos intervengan en las decisiones de estudiantes, docentes y trabajadores.

Pide respetar la autonomía universitaria

El rector explicó que ha sostenido conversaciones con integrantes de otras organizaciones para solicitarles que permitan a la comunidad universitaria desarrollar sus propios procedimientos.

Insistió en que la definición de candidaturas y la elección de las próximas autoridades corresponde a los universitarios, quienes deberán valorar los proyectos de trabajo de las personas que cumplan los requisitos para participar.

“Esto obedece única y exclusivamente a los universitarios, a los que se les va a preguntar, a los que se les va a proponer un plan de trabajo”, expresó.

También cuestionó las presiones que, a su consideración, buscan involucrar intereses distintos a los de la institución.

“Las influencias externas, las influencias tendenciosas y las influencias que busquen confundir (…) esas no son bienvenidas en la universidad”, manifestó.

Consejo Universitario deberá emitir convocatoria

Octavio Pimentel recordó que su periodo como rector concluye en enero de 2027 y que corresponderá al Consejo Universitario reunirse para preparar y emitir la convocatoria del próximo proceso electoral.

Explicó que, una vez publicado el documento, podrán registrarse las personas interesadas que cumplan los requisitos establecidos en la normativa universitaria.

“Ya habrá tiempo para que el Consejo Universitario se reúna, saque la convocatoria y presente la convocatoria a los universitarios. Quien desee, pueda y cumpla los requisitos y tenga intenciones, pues que lo haga conforme a derecho, conforme a la ley, conforme a los estatutos”, indicó.

Mientras se desarrollan los preparativos para la sucesión, el rector aseguró que continuará concentrado en concluir los compromisos de su administración y presentar su informe durante la segunda semana de enero.

Garantiza preparación financiera para aguinaldos y pensiones

En relación con el cierre administrativo de 2026, Pimentel Martínez aseguró que la universidad tiene preparada su planeación financiera para cumplir con las obligaciones laborales y los compromisos correspondientes al fin de año.

Entre ellos mencionó el pago de aguinaldos, pensiones y prestaciones establecidas en la legislación aplicable.