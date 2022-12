Pide PC Coahuila usar pirotecnia de forma responsable

Señala que menores de entre 5 y 14 años de edad, son quienes corren mayor riesgo, por lo que se recomienda a los padres no permitir que utilicen pirotecnia

Por: Redacción INFO7

Diciembre 26, 2022, 9:47

A fin de disminuir los riesgos de accidentes e incendios relacionados con el uso y manejo de juegos pirotécnicos, la Subsecretaría de Protección Civil en el Estado emite algunas recomendaciones para su manejo seguro.



Francisco Martínez Ávalos, Subsecretario de Protección Civil de Coahuila, señaló que durante la temporada decembrina se incrementan los riesgos de incendio y accidentes relacionados con el uso y manejo de los juegos pirotécnicos.



Exhortó a la población a realizar un manejo seguro, porque su mal uso puede ocasionar quemaduras, pérdida de extremidades y lesiones auditivas.



“Se hace un llamado especial a los padres de familia para evitar que los menores compren o manipulen juegos pirotécnicos sin la supervisión de los adultos”, señaló.



Los menores de entre 5 y 14 años de edad, son quienes corren mayor riesgo, por lo que se recomienda a los padres de familia no permitir que utilicen ese material.



Puntualizó que es importante que las personas que compren juegos pirotécnicos lo hagan en establecimientos que cuenten con los permisos emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional y revisados tanto por la Subsecretaría de Protección Civil como por la Unidad Municipal.



Reiteró el llamado a ser responsable al momento de utilizar los juegos pirotécnicos, para no exponer la integridad física de las personas, así como para no causar ningún incidente a bienes inmuebles.



El funcionario estatal dio unas recomendaciones puntuales para el uso de fuegos artificiales y pirotecnia:

No guardar en los bolsillos ningún juego pirotécnico.

Evitar experimentar o detonar dentro de frascos, botellas, latas u otros recipientes.

Nunca tocar o acercarse a productos que no hayan explotado o que aparentemente se hayan apagado. Ante la duda, directamente arroje agua sobre la pirotecnia.

Apoyar la pirotecnia en el suelo para encenderla y no sostenerla en la mano.

Evite usar pirotecnia en lugares cerrados.

No debe ser manipulada cerca de niños.

En caso de algún accidente, acudir a la unidad de salud más cercana o llamar al número de emergencias 911.

Con información de coahuila.gob.mx