Pide ministro Giovanni Figueroa acercar la justicia a la sociedad

Explicó que la SCJN pasó de atender principalmente asuntos relacionados con la legalidad a consolidarse como un tribunal constitucional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraviesa una etapa de transformación que obliga a revisar no sólo la forma en que se toman las decisiones judiciales, sino también la manera en que éstas se comunican a la sociedad, señaló el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía durante su visita a Coahuila.

Durante la conferencia de clausura del Congreso Internacional de Derecho Constitucional Comparado, realizado en Arteaga, el ministro habló sobre los retos y desafíos actuales de la Suprema Corte y destacó la evolución que ha tenido el máximo tribunal durante las últimas cuatro décadas.

Explicó que la SCJN pasó de atender principalmente asuntos relacionados con la legalidad a consolidarse como un tribunal constitucional, proceso impulsado por las reformas de 1994 y 2011 en materia de control constitucional, amparo y derechos humanos.

Figueroa Mejía también se refirió a la Reforma Judicial de septiembre de 2024, al señalar que esta respondió, entre otros aspectos, a cuestionamientos relacionados con la distancia entre los tribunales y la ciudadanía, el acceso a la justicia y los tiempos de resolución.

Ante integrantes de la comunidad jurídica y académica, llamó a los juzgadores a elaborar sentencias más cortas y utilizar un lenguaje que pueda ser comprendido por la sociedad.

“Si un tribunal no se entiende, genera distancia y no confianza”, expresó el ministro, al recurrir al cuento Del rigor en la ciencia, de Jorge Luis Borges, para ejemplificar la importancia de que las resoluciones judiciales sean comprensibles.

El ministro sostuvo que la función judicial no debe limitarse al conocimiento técnico del Derecho, sino considerar también su dimensión humana y social, con el propósito de mantener una mayor cercanía con las personas.

El Congreso Internacional de Derecho Constitucional Comparado fue organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila y reunió a especialistas del ámbito jurídico y académico para analizar los principales retos del Derecho Constitucional Comparado.