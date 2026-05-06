Pide Manolo Jiménez cerrar paso a candidatos vinculados al crimen

El mandatario sostuvo que debería analizarse una reforma para evitar candidaturas de perfiles con antecedentes, órdenes de aprehensión o procesos abiertos

En pleno inicio de campañas, el gobernador Manolo Jiménez Salinas planteó impedir que personas con vínculos con la delincuencia organizada puedan competir por cargos públicos, al advertir que este factor ya impacta incluso la relación de México con Estados Unidos.

El mandatario sostuvo que debería analizarse una reforma a nivel federal para evitar candidaturas de perfiles con antecedentes penales, órdenes de aprehensión, procesos abiertos o cualquier relación con grupos delictivos, al considerar que esto representa un riesgo para los gobiernos y para la estabilidad institucional.

Señaló que este tipo de señalamientos ha sido parte del conflicto comercial con Estados Unidos, por lo que subrayó la necesidad de que los gobiernos y partidos “limpien” sus procesos de selección para evitar afectaciones económicas y políticas.

En el contexto del arranque de campañas en Coahuila, hizo un llamado a que el proceso electoral se desarrolle con propuestas, respeto a la ley y sin polarización, al señalar que la ciudadanía está cansada de la confrontación política.

Indicó que quienes buscan llegar al Congreso deben centrarse en cómo aportar y mejorar las condiciones del Estado, no en dividir o generar conflictos.

En materia de seguridad, reiteró que en Coahuila se mantiene una estrategia basada en coordinación con autoridades federales, prevención, inteligencia y fuerza, lo que ha permitido conservar condiciones de estabilidad.

Añadió que el estado mantiene comunicación con autoridades de México y Estados Unidos, y afirmó que Coahuila es una de las entidades más comprometidas con la seguridad y el control migratorio.