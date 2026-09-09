Pide Manolo Jiménez apoyo extraordinario para rescatar a AHMSA

El mandatario estatal informó que este fue uno de los temas que abordó con la presidenta Claudia Sheinbaum al término de su informe

Ante la cercanía de la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), programada para el próximo 25 de septiembre, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, señaló que es urgente contar con un apoyo extraordinario del Gobierno Federal que permita avanzar en el rescate y reactivación de la empresa acerera.

Plantean participación federal para recuperar AHMSA

El mandatario estatal informó que este fue uno de los temas que abordó con la presidenta Claudia Sheinbaum al término de su informe, realizado en el auditorio del Parque Maravillas, donde planteó la necesidad de establecer un esquema de participación federal que permita generar condiciones para recuperar la operación de AHMSA.

Jiménez Salinas subrayó que la situación de la empresa representa una de las principales preocupaciones para Coahuila, particularmente para los trabajadores y habitantes de las regiones Centro y Carbonífera, por lo que consideró indispensable que se concrete una ruta de solución antes de que se lleve a cabo la subasta.

Hacienda conoce la situación de la empresa acerera

Explicó que el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, ya tiene conocimiento de la situación y de la necesidad de establecer un esquema de apoyo, por lo que confió en que próximamente pueda definirse una ruta más clara para atender el problema.

Mientras tanto, el gobernador señaló que se continúa trabajando en diversificar la industria en esta región.