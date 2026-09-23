Pide Magaly Hernández sanciones por retos virales en secundaria

Hernández también llamó a madres y padres de familia a colaborar con los docentes y evitar que sus hijos lleven el celular cuando no sea necesario

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La diputada Magaly Hernández hizo un llamado para que se investiguen y sancionen a los responsables de los retos virales que afectaron a alrededor de 22 maestros y a la directora de la Secundaria 2, al considerar que este tipo de acciones no deben justificarse como una simple broma o juego cuando generan consecuencias para el personal educativo y la imagen del plantel.

La legisladora señaló que busca conocer si ya fueron identificados los responsables y si se han establecido sanciones, además de plantear que se solicite una disculpa pública a los maestros afectados y al plantel educativo.

Hernández indicó que también ha recibido denuncias anónimas sobre situaciones similares que presuntamente estarían replicándose en escuelas cercanas de la colonia Mirasierra.

Agregó que algunos padres de familia han manifestado preocupación por la percepción que este tipo de contenidos puede generar sobre los planteles educativos, por lo que consideró necesario establecer medidas para proteger a los trabajadores de la educación y evitar que acusaciones o retos virales afecten su imagen.

Analizarán reglas para el uso de celulares en escuelas

La diputada vinculó este llamado con la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y convivencia dentro de las escuelas, particularmente ante el uso de redes sociales y dispositivos móviles entre estudiantes.

En este sentido, recordó que este viernes 25 de septiembre se realizará el primer Consejo Técnico Escolar del ciclo, donde directivos, supervisores, asesores técnico-pedagógicos y docentes definirán las medidas que aplicará cada plantel para regular el uso de celulares durante la jornada escolar.

Entre las decisiones que deberán tomar las comunidades educativas se encuentra establecer quién será responsable de los dispositivos cuando un alumno lleve un celular a la escuela y cuál será el procedimiento en caso de que sea utilizado durante las clases. Las medidas deberán adaptarse a las características y matrícula de cada plantel.

Piden a padres supervisar las redes sociales de sus hijos

Hernández también llamó a madres y padres de familia a colaborar con los docentes y evitar que sus hijos lleven el celular cuando no sea necesario.

Consideró que el uso excesivo de dispositivos móviles y redes sociales puede generar dependencia y afectar el bienestar y desarrollo de los menores, por lo que destacó la importancia de supervisar desde casa las aplicaciones, contenidos y personas con las que interactúan.