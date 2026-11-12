Pide Kalionchiz destinar $3,500 millones a exempleados de AHMSA

El objetivo es que exista una asignación de recursos públicos que permita respaldar económicamente a quienes permanecen a la espera de sus indemnizaciones

La asignación de 3 mil 500 millones de pesos del presupuesto federal para cubrir las indemnizaciones pendientes de los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) volvió a ser planteada por el diputado federal Theo Kalionchiz de la Fuente. El legislador presentó esta demanda durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, con el propósito de atender la situación económica de miles de extrabajadores.

El representante del Distrito 03 de Coahuila, con cabecera en Monclova, insistió ante la Cámara de Diputados en la necesidad de establecer una partida presupuestal destinada exclusivamente a los afectados por la crisis de la siderúrgica. La propuesta pretende que el Gobierno Federal aporte recursos para avanzar en la solución de los compromisos laborales que permanecen pendientes.

Durante su participación en tribuna, el legislador priista expuso que más de 17 mil trabajadores llevan más de tres años enfrentando las consecuencias de la paralización de AHMSA. Señaló que la falta de una respuesta mantiene a miles de familias en condiciones de incertidumbre, sin conocer cuándo podrán recibir las indemnizaciones y prestaciones generadas durante sus años de trabajo.

La problemática, sostuvo, también afecta a la economía de Monclova y de otras regiones de Coahuila. La suspensión de actividades de la acerera y sus empresas relacionadas impactó directamente en la Región Centro y la Región Carbonífera, donde la actividad siderúrgica y minera sostuvo durante décadas una parte importante del empleo y la economía regional.

Exige fondo federal para trabajadores de AHMSA

La iniciativa presupuestal de Kalionchiz contempla integrar una bolsa de 3 mil 500 millones de pesos para contribuir a resolver los adeudos laborales con los extrabajadores de AHMSA. El objetivo es que exista una asignación de recursos públicos que permita respaldar económicamente a quienes permanecen a la espera de sus indemnizaciones.

El diputado ha mantenido el conflicto laboral de la siderúrgica entre los asuntos de su agenda legislativa. Como integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde ocupa la secretaría, ha presentado planteamientos relacionados con los derechos de los trabajadores afectados.

La solicitud fue retomada durante la discusión en lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. Sin embargo, la propuesta no consiguió incorporarse al dictamen, debido a que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto presupuestal sin aceptar modificaciones adicionales a las reservas presentadas.

El presupuesto fue aprobado el 11 de noviembre con 352 votos a favor y 130 en contra. El gasto federal autorizado para 2027 asciende a 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, sin incluir la partida específica de 3 mil 500 millones solicitada para atender los compromisos laborales de AHMSA.

Plantea respaldo también para trabajadores mineros

En su intervención, Kalionchiz de la Fuente también solicitó considerar recursos para respaldar a los trabajadores mineros de Coahuila. Expuso la necesidad de atender a este sector, que enfrenta dificultades económicas relacionadas con la suspensión de actividades productivas y la situación que atraviesa la industria en distintas zonas del estado.

La propuesta pretende ampliar la atención presupuestal a las familias que dependen de la minería, particularmente en las comunidades donde esta actividad representa una de las principales fuentes de empleo e ingresos.

El legislador reiteró que continuará promoviendo gestiones ante el Congreso de la Unión para defender los derechos de los trabajadores siderúrgicos y mineros. También buscará que el Gobierno Federal considere medidas de respaldo para las familias afectadas por la crisis industrial que golpeó a la Región Centro de Coahuila.

La demanda de 3 mil 500 millones de pesos se mantiene como uno de los planteamientos legislativos para buscar una salida a los adeudos laborales de AHMSA. Mientras tanto, miles de extrabajadores continúan sin recibir sus indemnizaciones y prestaciones, en espera de una solución que permita recuperar los ingresos que quedaron pendientes tras la paralización de la empresa.