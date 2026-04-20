Pide incentivos y proyectos que aumenten el turismo

'Apostarle al turismo es ir a lo seguro, inversiones que no pierden, que no se demeritan con el paso del tiempo': Claudia Aldrete.

La diputada local Claudia Aldrete García hizo un llamado a los municipios del estado para que, dentro de sus capacidades presupuestales, inviertan en proyectos e incentivos turísticos con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico en cada región.

Turismo como inversión a largo plazo

Aldrete afirmó que:

“apostarle al turismo es ir a lo seguro, inversiones que no pierden, que no se demeritan con el paso del tiempo; al contrario, se convierten en activos que incrementan su valor y su impacto con el paso de los años”.

Derrama económica en Semana Santa

En este sentido, la diputada destacó que Coahuila recibió a 900,000 visitantes durante la Semana Santa, generando una derrama económica superior a los 1,100 millones de pesos, y alcanzando una ocupación hotelera del 100% en sus Pueblos Mágicos.

Factores que impulsan el turismo en Coahuila

“El turismo fue atraído principalmente por la percepción de seguridad y la oferta de nuestros ocho Pueblos Mágicos. Todo esto es resultado de la estrategia de seguridad en nuestro estado y la constante promoción de nuestros atractivos turísticos, incluyendo eventos gastronómicos, enológicos, deportivos, festividades religiosas, ferias tradicionales, museos, centros históricos, viñedos, parques recreativos, ríos y presas”, dijo Aldrete.