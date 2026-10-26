Pide Guillermo Ruiz atender carencias en el IMSS de Coahuila

Ruiz Guerra indicó que trabajadores activos y jubilados de Saltillo, Torreón y Piedras Negras se sumaron a las protestas nacionales

El diputado Guillermo Ruiz Guerra exhortó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a informar sobre las acciones para atender las demandas de sus trabajadores en Coahuila, relacionadas con la falta de personal, medicamentos e insumos, así como las deficiencias en infraestructura y equipamiento de clínicas y hospitales.

Carencias afectan a trabajadores y derechohabientes

Durante una sesión ordinaria, el legislador señaló que estas carencias afectan tanto al personal médico y de enfermería como a los derechohabientes, quienes enfrentan dificultades para acceder a consultas, tratamientos y servicios oportunos.

Agregó que las movilizaciones de trabajadores del Instituto no responden únicamente a cuestiones salariales, sino también a la sobrecarga laboral y a la falta de recursos para desempeñar sus funciones.

Trabajadores de Coahuila se sumaron a las protestas

Ruiz Guerra indicó que trabajadores activos y jubilados de Saltillo, Torreón y Piedras Negras se sumaron a las protestas nacionales.

En Piedras Negras, dijo, denunciaron que algunos pacientes deben regresar días o semanas después por falta de medicamentos, que las consultas con especialistas se programan hasta diciembre o enero y que los servicios de laboratorio y rayos X están saturados, además de señalar la carga de trabajo que enfrenta el personal de enfermería en urgencias.

Pide revisar las necesidades de cada unidad médica

El legislador sostuvo que es necesario dar seguimiento a estas demandas, revisar las necesidades de cada unidad médica y fortalecer la disponibilidad de personal, medicamentos e insumos, además de atender las deficiencias de infraestructura y equipamiento, para mejorar las condiciones laborales y garantizar una atención adecuada a la población derechohabiente.