Consideró necesario impulsar reformas que permitan fortalecer las corporaciones locales y mejorar su capacidad de respuesta ante los retos de seguridad

El fortalecimiento de las policías estatales y municipales debe ser una prioridad para garantizar la seguridad de las familias y generar condiciones para atraer inversiones y empleos, sostuvo el senador Gabriel Elizondo Pérez, al hacer un llamado desde la tribuna del Senado de la República para destinar mayores recursos a las corporaciones de seguridad en el país.

Durante su intervención, el legislador reconoció la estrategia de seguridad del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien anunció una inversión de 772 millones de pesos para incorporar 171 patrullas y vehículos, adquirir equipamiento táctico e instalar más de mil cámaras inteligentes, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia y prevención del delito en Coahuila.

Elizondo Pérez señaló que contar con policías mejor equipadas y con recursos suficientes es fundamental para mantener la confianza ciudadana y generar condiciones de desarrollo económico.

En ese sentido, consideró necesario impulsar reformas que permitan fortalecer las corporaciones locales y mejorar su capacidad de respuesta ante los retos de seguridad.

Asimismo, destacó la importancia de mantener la coordinación entre los gobiernos estatales y federal, así como con las Fuerzas Armadas, al considerar que el trabajo conjunto es indispensable para proteger a la población y garantizar condiciones de tranquilidad para quienes diariamente salen a trabajar y regresar con bien a sus hogares.