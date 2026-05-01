Pide Fundación Luz y Esperanza juzgar con perspectiva de género

La presidenta señaló que el género masculino no está excluido de esa perspectiva, y no debe haber un desequilibrio al momento de aplicar la justicia

El juzgar con perspectiva de género implica que cada caso se aborde de manera particular y no se predisponga a aplicar la justicia a un solo género, afirmó la presidenta de la Fundación Luz y Esperanza, A.C. (FLUYE), Rosa María Salazar Rivera.

Señaló que el género masculino no está excluido de esa perspectiva, y no debe haber un desequilibrio al momento de aplicar la justicia, pero también recalcó que no se deben establecer prejuicios y preestablecer que las víctimas femeninas inventan cosas para perjudicar a su pareja.

“Creo que cada caso se debe ver en particular. ¿Qué es esto de aplicar la perspectiva de género?, aún en estos casos que estamos viendo, es verificar que efectivamente si las mujeres están actuando con dolo, en contra de la justicia, que se hagan los procedimientos necesarios”.

Dijo que la exigencia de los hombres de no verse en desventaja cuando se aplica la perspectiva de género en la justicia es legítima, y los procedimientos se deben revisar cada uno en particular.