Pide Felipe González a CFE reforzar la red ante las lluvias

Por: Irene Zapata 12 Octubre 2026, 18:54 Compartir

El diputado exhortó a invertir en redes eléctricas, aumentar las cuadrillas y mejorar la coordinación con autoridades para agilizar el restablecimiento.

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El diputado Felipe Eduardo González Miranda exhortó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a modernizar su infraestructura, incrementar las cuadrillas de atención y reforzar la coordinación con autoridades estatales y municipales para responder con mayor eficacia ante fenómenos meteorológicos. El legislador señaló que las lluvias intensas y los fuertes vientos evidencian deficiencias en las redes eléctricas, por lo que consideró necesario invertir de manera permanente en mantenimiento y modernización, además de contar con suficiente personal para atender las fallas y restablecer el servicio en menor tiempo. Tras las afectaciones registradas recientemente en Torreón, González Miranda destacó la importancia de mejorar la comunicación entre la CFE y los gobiernos locales, a fin de informar oportunamente sobre las fallas, los trabajos de reparación y los tiempos estimados para recuperar la electricidad, debido a que los apagones también afectan el suministro de agua, el drenaje pluvial, la movilidad y la seguridad de la población.