Pide diputado trabajar por la seguridad de los mineros

El diputado local y empresario minero Antonio Flores Guerra señaló que la minería es una actividad en la que se debe ser responsable, e hizo un llamado a los empresarios de este ramo a que se comprometan con la seguridad de sus trabajadores.

A raíz del incidente en el que ocho mineros quedaron atrapados en una mina de Sabinas, aunque posteriormente fueron rescatados, Flores Guerra dijo que en esta actividad siempre hay riesgos, pero se debe trabajar para proteger la integridad de los mineros.

“La minería debe ser muy responsable, gracias a Dios nosotros nunca hemos tenido un accidente donde tengamos una pérdida humana ni queremos que nos vaya a pasar. Nosotros somos responsables en este tipo de cosas, hacemos un estudio, hacemos un plan de barrenación, nos damos cuenta si estamos en terreno firme y si estamos firmes nos metemos a trabajar, si vemos riesgo no le entramos”.

Dijo que sí hay una revisión por parte de las autoridades, sin embargo un accidente puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier parte.

“El llamado es que cuiden bien a los trabajadores sobre todo cuando son tiros verticales, en los tajos no hay tanto riesgo, pero el pozo vertical es de mayor riesgo, es lo que pasó con el Pinabete, lo que pasó en Rancherías”.

El legislador, quien también es empresario ganadero, dijo que esperan detalles del apoyo que dará el Gobierno federal para fortalecer la exportación de cabezas de ganado, para ver cómo se brindará dicho apoyo.