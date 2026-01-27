Pide diputado se dé Cumplimiento de la Ley Silla en Coahuila

Esta propuesta busca garantizar la correcta aplicación de esta ley, que prohíbe que los trabajadores permanezcan de pie durante toda su jornada laboral

En una reciente sesión del Congreso del Estado, el diputado Álvaro Moreira Valdés presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, en colaboración con la Secretaría del Trabajo en Coahuila, la verificación del cumplimiento de la “Ley Silla” en los centros de trabajo de la entidad.

Buscan garantizar la aplicación de la Ley Silla

Esta propuesta busca garantizar la correcta aplicación de esta ley, que prohíbe que los trabajadores permanezcan de pie durante toda su jornada laboral, una práctica que ha sido común en diversos sectores, incluyendo comercios, supermercados y restaurantes. Moreira argumentó que esta situación se ha normalizado no por necesidades técnicas, sino por costumbres erróneas y una mala interpretación de la disciplina laboral.

Riesgos a la salud por permanecer de pie

El legislador recordó los riesgos de permanecer de pie por más de tres horas continuas incluyen problemas de salud como dolor lumbar, fatiga extrema y complicaciones circulatorias, especialmente en mujeres embarazadas. La ley prohíbe, salvo excepciones justificadas, que se obligue a los trabajadores a estar de pie durante toda su jornada.

Inspecciones y sanciones por incumplimiento

Finalmente, añadió esta propuesta viene debido a que pesar de su implementación, se han reportado casos de incumplimiento por parte de diversas empresas, atribuibles al desconocimiento y resistencia a la nueva normativa. En respuesta, la Secretaría del Trabajo de Coahuila ha incluido la verificación de esta ley en su Programa Anual de Inspección, con sanciones que pueden oscilar entre 28 mil y 280 mil pesos.