Pide diputado mejorar programas y becas científicas

El legislador pide adecuar los lineamientos para el acceso y permanencia a distintos programas y becas que ofrece el gobierno, a fin de hacerlos más accesibles

En sesión del Congreso del Estado, se aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Guillermo Ruiz Guerra para exhortar a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del gobierno federal a establecer un diálogo permanente con la comunidad científica y universitaria.

Esto con el fin de revisar y en su caso, adecuar los lineamientos para el acceso y la permanencia a los distintos programas y becas que ofrece el gobierno de México, a fin de hacerlos más accesibles, transparentes y equitativos, fortaleciendo así la soberanía tecnológica nacional.





En la exposición de motivos, Ruiz Guerra señaló que el gobierno federal ha reconocido la importancia de la ciencia y la tecnología mediante la creación de instituciones como la mencionada Secretaría, que desde el 1º de enero de este año, fórmula y conduce la política nacional en dichas materias.

Entre los instrumentos clave que administra la Secretaría, están los distintos programas y becas que anteriormente disponía el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías (CONHACYT), destinados a la formación de capital humano y tecnológico.