Pide diputado frenar afectación por regularizar autos usados

La facilidad para importar vehículos usados vulnera la cadena productiva automotriz, por lo que piden al Gobierno federal buscar un punto medio.

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El diputado Gerardo Aguado advirtió que la creciente regularización e ingreso de vehículos de procedencia extranjera ha generado afectaciones para la industria automotriz, un sector que representa una de las principales fuentes de empleo y desarrollo económico en estados como Coahuila.

Señaló que este fenómeno no es nuevo, sino que se ha intensificado en los últimos años debido a las facilidades otorgadas por el Gobierno Federal para la importación y legalización de unidades cada vez más recientes.

El legislador consideró que, si bien la regularización de estos vehículos permite que muchas familias accedan a un automóvil a un menor costo, también es necesario evaluar el impacto que esta medida tiene sobre las agencias formales y toda la cadena productiva del sector automotriz.

En ese sentido, sostuvo que las decisiones en esta materia deben buscar un equilibrio que beneficie tanto a los consumidores como a la industria.

Aguado planteó que el Gobierno Federal debe diseñar una estrategia que evite perjudicar a cualquiera de las dos partes, mediante mecanismos como establecer límites para la legalización de ciertos modelos o generar incentivos que faciliten la compra de vehículos nuevos.

Afirmó que es posible encontrar un punto medio que permita proteger una actividad económica clave para Coahuila sin cerrar las oportunidades para que la ciudadanía pueda adquirir un automóvil a un precio accesible.