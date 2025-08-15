Pide diputada personal para Consultorio de Atención Familiar

Edna Ileana Dávalos Elizondo solicitó la contratación de personal suficiente para brindar atención en el Consultorio de Atención Familiar de Ramos Arizpe

La diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo exhortó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a que contemple la contratación de personal suficiente para garantizar una atención adecuada y oportuna a los derechohabientes del Consultorio de Atención Familiar de Ramos Arizpe.

“Nosotros, desde esta tribuna, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y exigir soluciones concretas que respondan a las necesidades de nuestra gente”, enfatizó.

De acuerdo con la diputada, el Consultorio de Atención Familiar del ISSSTE en dicha localidad constituye un recurso fundamental para brindar servicios médicos básicos y de seguimiento a una población creciente.

“Hemos sido testigos de la insuficiencia de personal médico y administrativo, lo que se traduce en largos tiempos de espera, atención limitada y una afectación directa a la salud de los derechohabientes”, mencionó Edna Ileana.

Por un lado, se incrementa la carga laboral de los profesionales médicos y administrativos existentes, lo que puede derivar en desgaste físico y emocional.

Además, los usuarios enfrentan demoras que, en casos de enfermedades crónicas o emergencias, pueden tener consecuencias graves.