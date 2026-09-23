Pide Alfredo Paredes gravar el fracking que dé dinero a Coahuila

El diputado planteó que los municipios y el estado reciban recursos en proporción a los metros cúbicos de gas extraídos, para impulsar infraestructura

Durante la sesión del Congreso de Coahuila de este martes, el diputado del Partido Acción Nacional, Jesús Alfredo Paredes López, llamó a dimensionar el impacto que podría tener la extracción de gas mediante fracking y planteó la creación de un impuesto que permita que parte de los recursos generados por esta actividad permanezcan en el estado.

Desde tribuna, el legislador cuestionó qué modelo busca Coahuila ante la posibilidad de una mayor explotación de sus recursos naturales.

“¿Queremos ser Coahuila, el Bagdad, donde llega un extranjero, extrae los recursos y se va y se lleva la riqueza para otro país, o queremos ser el nuevo Dubái?”, expresó.

Paredes López sostuvo que para lograr beneficios económicos para las comunidades donde se realice la extracción, es necesario que el Estado y los municipios estén organizados y defiendan los recursos que corresponden al territorio coahuilense.

En ese sentido, propuso establecer un impuesto o mecanismo de compensación calculado con base en los metros cúbicos de gas extraídos, de manera que los recursos puedan llegar directamente a los municipios y al Gobierno de Coahuila.

“Si logramos hacer eso, si empezamos a etiquetar los recursos correspondientes por metro cúbico extraído, podemos lograr la diversificación económica, pero sobre todo la reactivación económica que ha sido golpeada por el tema de Altos Hornos en estas regiones”, afirmó.

La propuesta se suma a los planteamientos que el legislador ha realizado en meses recientes para que una eventual explotación de gas shale genere beneficios económicos para las comunidades involucradas.

En septiembre, Paredes López ya había planteado un impuesto especial destinado a infraestructura, servicios y obras sociales en los municipios donde se lleve a cabo la extracción.

Recordó que anteriormente los municipios se beneficiaban con el fondo minero, el cual desapareció ante la llegada del gobierno de Morena.