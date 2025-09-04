Pide Alberto Hurtado 'mano dura' contra ruidosos

Por: Irene Zapata 03 Septiembre 2025, 19:36 Compartir

El diputado local Alberto Hurtado Vera dijo que es importante que los reglamentos en materia ambiental para sancionar a quienes generan altos niveles de ruido

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El diputado local de Morena Alberto Hurtado Vera dijo que es importante que los reglamentos en materia ambiental para sancionar a quienes generan altos niveles de ruido se apliquen, pues existe una legislación al respecto; sin embargo, los ciudadanos se sienten vulnerables porque no se aplican las multas y sanciones que se contemplan en ella. “Hay demasiadas palapas y demasiadas casas donde hay ruido, pero ya no es nada más un ratito, se agarran viernes, sábado y domingo (…) el punto importante es que la gente sienta el respaldo de sus autoridades ante esta problemática. “Tiene que haber mano dura, tiene que haber multas, tiene que haber sanciones, pero sobre todo que se apliquen los reglamentos que actualmente nos rigen como Ayuntamiento”. Dijo que un problema adicional es la proliferación de motocicletas en la periferia del oriente y poniente, conducidas por menores de edad que modifican los escapes para que hagan más ruido, lo que genera contaminación auditiva. Agregó que se debe revisar de quién son las motocicletas, por qué las conducen menores de edad, por qué no traen placas y, sobre todo, prevenir que no estén trabajando para algún grupo delictivo.