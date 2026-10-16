Pide aclarar por qué avanzó CIESA en proceso de compra de AHMSA

El gobernador de Coahuila señaló que la empresa contaba, según sus referencias, con un capital contable de apenas cinco millones de pesos

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, cuestionó los mecanismos de revisión que permitieron avanzar la propuesta de CIESA para adquirir Altos Hornos de México (AHMSA), pese a que, según señaló, la empresa tenía un capital contable cercano a cinco millones de pesos y pretendía participar en una operación estimada en mil 400 millones de dólares.

El mandatario sostuvo que la diferencia entre ambas cantidades debió ser suficiente para advertir que la compañía no reunía las condiciones financieras necesarias para concretar la adquisición, por lo que también pidió revisar la actuación de las instituciones involucradas en el procedimiento.

“¿Cómo va a poder comprar una empresa en mil 400 millones de dólares? No entiendo cómo dejaron que algo así sucediera, porque desde los filtros tienes un capital contable de cinco millones de pesos para una compra de mil 400 millones de dólares”, expresó.

Jiménez Salinas señaló que el incumplimiento de CIESA, luego de que venciera el plazo para realizar el depósito requerido, afectó las expectativas de los trabajadores de AHMSA, quienes continúan esperando una solución que permita recuperar sus derechos laborales y reactivar la actividad siderúrgica en Monclova.

“No se vale que se haya jugado con la gente y con las y los trabajadores”, afirmó el gobernador, quien consideró que las autoridades debieron detectar desde el inicio las limitaciones financieras de la empresa interesada.

También se pronunció a favor de que se investiguen las actuaciones relacionadas con la propuesta de compra y señaló que, además de las posibles responsabilidades de los particulares, debe revisarse por qué las instancias encargadas del proceso permitieron que continuara.

“Yo creo que debe de haber eso y más, pero también la responsabilidad de las instituciones de recibir una propuesta tan ridícula como esta”, declaró al referirse a la posibilidad de acciones penales.

Considera más seria alternativa de acreedores garantizados

Sobre la posibilidad de que acreedores garantizados participen en una nueva propuesta de adquisición, Jiménez Salinas consideró que se trata de una alternativa con mejores condiciones financieras, al involucrar a empresas que describió como sólidas y con liquidez.

Sin embargo, reconoció que desconoce las modalidades jurídicas mediante las cuales podría concretarse una operación de este tipo dentro del procedimiento de AHMSA.

Reitera respaldo a trabajadores de AHMSA

En un mensaje dirigido a los trabajadores de Altos Hornos de México, el gobernador reiteró que cuentan con el respaldo del Gobierno de Coahuila y aseguró que su administración continuará apoyando las gestiones para recuperar sus derechos laborales y reactivar la siderúrgica.

“Decirles que estamos con ellos, primero que nada, que los apoyamos al 100%, que siempre hemos estado en su barco”, expresó Jiménez Salinas, quien añadió que el Estado está dispuesto a colaborar tanto con los trabajadores como con las autoridades federales para encontrar una solución que permita saldar los adeudos laborales y recuperar las fuentes de empleo.

Pidió al Gobierno federal dar seguimiento directo al proceso para evitar nuevos episodios como el de CIESA y garantizar que cualquier transacción contemple el pago de los adeudos laborales y la recuperación de la actividad económica.

“Lo más importante es cómo le garantizamos sus derechos a las y los trabajadores con esa transacción, cómo reactivamos, cómo hacemos que esto de una u otra manera se reactive y que genere economía”, manifestó.

También hizo referencia al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar una solución para AHMSA y ofreció la colaboración de su administración para facilitar las gestiones necesarias.

Finalmente, señaló que las gestiones para resolver el futuro de Altos Hornos de México deben realizarse principalmente ante el Gobierno federal y el Poder Judicial de la Federación, cuyas instancias tienen intervención directa en el procedimiento.