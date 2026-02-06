Pese al Super Bowl, hay suficiente aguacate para el consumo local

Comerciantes señalan que el precio del kilo de aguacate oscila entre los 30 y 45 pesos, dependiendo del tamaño y la calidad del fruto

A días de celebrarse el Super Bowl, uno de los eventos deportivos que más impulsa el consumo de aguacate mexicano en Estados Unidos, surge la duda entre los consumidores nacionales sobre un posible desabasto.

Sin embargo, tras un recorrido por el mercado de abastos, la noticia es positiva: hay suficiente aguacate disponible para el consumo local. Comerciantes señalan que el precio del kilo de aguacate oscila entre los 30 y 45 pesos, dependiendo del tamaño y la calidad del fruto.

Esto permite que las familias mexicanas puedan seguir disfrutando de este producto sin afectaciones, pese a la alta demanda internacional que se registra durante el llamado “superfin de semana”.

Así que este domingo, mientras disfruta del Super Bowl, recuerde que tiene el privilegio de consumir aguacate nacional, fresco y natural, sin procesos ni deshidrataciones.

Ideal para preparar un guacamole tradicional o simplemente acompañarlo con tortilla o totopos. El aguacate está listo para el juego; ahora solo falta decidir con quién compartirlo.