Pesadilla en Saltillo: rinomodelación termina en necrosis

Al buscar orientación con quienes realizaron el procedimiento, la respuesta fue limitada: le recomendaron medicamentos de uso común, sin lograr mejoría.

Lo que Alexandra 'N' esperaba que fuera un retoque en su nariz se convirtió en una pesadilla que hoy enfrenta en tribunales, luego de sufrir severas afectaciones tras acudir a una clínica en Saltillo, Cohuila.

El procedimiento, una rinomodelación con ácido hialurónico realizada el pasado 26 de marzo en Blossom Clínica Spa, tuvo un costo cercano a los 10 mil pesos. La aplicación estuvo a cargo presuntamente de los hermanos Elena y Víctor Fuentes en la colonia Alpes.

Los síntomas que encendieron la alarma

En cuestión de días, su estado de salud comenzó a deteriorarse. Inflamación inusual, dolor constante, cambios en la coloración de la piel y la aparición de ampollas fueron las primeras señales. A esto se sumaron problemas respiratorios y la obstrucción de vasos sanguíneos.

Al buscar orientación con quienes realizaron el procedimiento, la respuesta fue limitada: le recomendaron medicamentos de uso común, sin lograr mejoría.

El panorama se agravó cuando la paciente detectó desprendimiento de piel en la zona nasal, acompañado de sangrado, lo que la obligó a acudir de urgencia a otro centro médico.

Hospitalización y diagnóstico crítico

En la clínica privada donde fue atendida, los especialistas confirmaron un diagnóstico delicado: necrosis. La condición requirió hospitalización inmediata para evitar mayores complicaciones.

El tratamiento implicó gastos que superaron los 50 mil pesos, además de la indicación médica de someterse a una cirugía reconstructiva para reparar el daño mediante un injerto de tejido.

Denuncia y clínica en operación

Tras su recuperación inicial, Alexandra decidió proceder legalmente. La denuncia por lesiones graves quedó registrada bajo el expediente 3837/2026, y un médico legista determinó que las secuelas podrían ser permanentes.

Pese a la situación, el establecimiento señalado cambió de ubicación y continúa ofreciendo servicios mediante redes sociales, ahora en otra zona de la ciudad.

La denunciante afirma no haber recibido respuesta de los involucrados y teme que el caso quede impune, mientras su proceso legal sigue en curso.