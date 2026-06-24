Personas con discapacidad visual piden mayores oportunidades

Se pidió a los empleadores abrir espacios de evaluación y conocer directamente las habilidades de los aspirantes antes de descartar su contratación por temor.

Las personas con discapacidad visual siguen enfrentando mayores barreras para incorporarse al mercado laboral en Coahuila, debido a que algunas empresas concentran sus programas de inclusión en discapacidades motrices o auditivas y mantienen dudas sobre la capacidad de quienes presentan una limitación en la vista.

Durante la Feria del Empleo de la región sureste, Francisco Portal pidió a los empleadores abrir espacios de evaluación y conocer directamente las habilidades de los aspirantes antes de descartar su contratación por temor a accidentes o a que requieran asistencia permanente.

“A veces no es la capacidad, sino la oportunidad que necesitamos. Lo único que nos falla es la vista, pero podemos trabajar igual”, expresó.

Explicó que las personas con debilidad visual pueden desempeñar tareas administrativas mediante el uso de computadoras y teléfonos celulares, además de manejar programas como Word y Excel, redes sociales y otras herramientas digitales con apoyo de tecnologías de accesibilidad.

Portal aseguró que también existen perfiles capacitados para realizar actividades operativas. En su caso, trabajó durante tres años y medio como inspector de calidad en una empresa, hasta que la relación laboral concluyó durante la pandemia.

Posteriormente se mantuvo seis años en otra compañía, donde era el único trabajador con discapacidad visual, experiencia que, afirmó, demuestra que puede existir continuidad y buen desempeño cuando las empresas ofrecen condiciones adecuadas.

“Que nos permitan entrar a la planta, que observen cómo nos desplazamos y cómo trabajamos. Por lo menos que nos den la oportunidad de hacer una prueba”, solicitó.

El buscador de empleo reconoció que la apertura empresarial ha sido mayor para personas con discapacidad motriz y auditiva, mientras que la visual suele generar temor por la posibilidad de accidentes dentro de los centros de trabajo.

Sin embargo, sostuvo que estos riesgos pueden prevenirse mediante capacitación, adaptaciones razonables y una evaluación individual de las funciones que cada persona puede desarrollar.

Portal, quien cuenta con preparatoria terminada, señaló que recibió rehabilitación y herramientas para desenvolverse de manera independiente a través de una asociación especializada, apoyo que también le permitió incorporarse anteriormente al mercado laboral.