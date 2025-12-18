Personal docente realiza protesta laboral en Saltillo

Los inconformes aseguran que se les adeudan al menos tres quincenas, situación que ha afectado en la mayoria de los protestantes su economía familiar,

Personal docente, administrativo y trabajadores del Instituto Tecnológico de Saltillo realizaron un bloqueo vial en el bulevar Venustiano Carranza, en el carril con dirección de norte a sur, como forma de presión ante el retraso en el pago de sus salarios. Los inconformes aseguran que se les adeudan al menos tres quincenas, situación que ha afectado en la mayoria de los protestantes su economía familiar.

Aunque en un inicio se mencionó que el problema impactaba únicamente a 84 maestros, los propios manifestantes aclararon que el adeudo se extiende a la totalidad de la plantilla laboral del plantel. Asimismo, señalaron que esta problemática no es aislada, ya que también se registra en otros institutos tecnológicos del país.

Los trabajadores indicaron que, pese a haber buscado soluciones a nivel local, no han obtenido una respuesta favorable, por lo que la inconformidad ha escalado a nivel nacional. Ante ello, exigieron la intervención de las autoridades correspondientes para que se regularicen los pagos y se ponga fin al conflicto laboral.