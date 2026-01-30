Persona de la tercera edad termina con quemaduras tras incendio

El lesionado fue valorado por paramédicos en el lugar debido a las quemaduras, y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica

Un hombre de 69 años resultó lesionado con quemaduras de primer grado en rostro, cuello y brazos, luego de que se registrara un incendio en su domicilio, cuando intentó cambiar el tanque de gas de un calentador en la colonia Manantiales del Valle, en Ramos Arizpe.

Incendio ocurrió durante cambio de cilindro

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, el siniestro ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Arroyo de las Lomas, donde el propietario, Ricardo Rodríguez Arellano, realizaba el cambio del cilindro y se produjo un flamazo súbito, que desató un incendio al interior de la vivienda.

Vecinos y bomberos controlan el fuego

Vecinos del sector actuaron de manera inmediata y lograron sofocar gran parte del fuego antes del arribo de los bomberos.

A su llegada, el personal de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe concluyó las labores de extinción, enfriamiento y ventilación del inmueble, sin que se reportaran daños estructurales mayores.

El lesionado fue valorado por paramédicos en el lugar debido a las quemaduras, y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Atienden bomberos segundo incendio en colonia Analco

En un hecho distinto, elementos de Bomberos de Ramos Arizpe atendieron otro incendio en una casa habitación en la calle Ancones, en la colonia Analco, el cual fue atribuido a un corto circuito.

Al momento del siniestro no había personas al interior del inmueble, el cual presentaba acumulación de basura.

Durante las labores de combate al fuego, un hombre que se identificó como propietario del domicilio señaló que había prestado la vivienda a otras personas.

El incendio fue controlado sin que se registraran personas lesionadas.

Las autoridades exhortaron a la población a revisar instalaciones eléctricas y de gas, así como a evitar acumulaciones de material inflamable en los domicilios para prevenir este tipo de emergencias.