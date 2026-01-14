Persisten clima helado en Saltillo; autoridades piden precaución

Protección Civil pidió a la ciudadanía mantener medidas preventivas, principalmente para proteger a niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable

Las bajas temperaturas seguirán presentes en Saltillo durante los próximos días, por lo que autoridades municipales exhortaron a la población a no guardar aún las cobijas ni las chamarras.

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil y Bomberos, se prevén mínimas de 6 grados centígrados para el miércoles, un descenso más pronunciado hasta los 2 grados el jueves y nuevamente 6 grados para el viernes, condiciones que podrían representar riesgos para la salud.

Ante este panorama, Protección Civil pidió a la ciudadanía mantener medidas preventivas, principalmente para proteger a niñas, niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable.

El director de la corporación, Francisco Martínez Ávalos, informó que desde el ingreso del frente frío número 27 se mantienen operativos permanentes de vigilancia y atención, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario recomendó abrigarse adecuadamente, consumir alimentos ricos en vitamina C, tomar bebidas calientes y extremar precauciones en el uso de calentadores, evitando el uso de braseros u hornos dentro de los hogares.

Asimismo, recordó que se encuentran habilitados cinco refugios temporales en distintos puntos de la ciudad y que, en caso de emergencia, la población puede comunicarse al número 9-1-1.