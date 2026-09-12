Perro se atraviesa a motocicleta y provoca accidente en Parras

Una joven y una menor de tres años cayeron del vehículo en la calle Agustín Churruca tras perder el control por el canino.

Dos personas resultaron lesionadas luego de caer de una motocicleta, tras ser sorprendidas por un perro que repentinamente se atravesó en su trayectoria, en calles de la zona urbana de Parras.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:50 horas, sobre la calle Agustín Churruca, a la altura de la calle Santa María, donde fue necesaria la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, una joven identificada como Victoria, de aproximadamente 21 años, circulaba de sur a norte a bordo de una motoneta Italika D150-LT, acompañada por una menor de aproximadamente tres años, identificada como Alison.

Al pasar cerca de un taller, un canino habría salido repentinamente y se atravesó frente a la motocicleta. Ante la inesperada situación, la conductora perdió el control de la unidad y terminó cayendo junto con la menor sobre la superficie de rodamiento.

Tras el accidente, Victoria presentó un golpe en la rodilla, además de escoriaciones en el brazo y pierna derechos, así como diversas contusiones en la zona de la tibia, peroné y pie derecho.

Por su parte, la menor Alison sufrió un golpe en la frente que le provocó un hematoma y sangrado, por lo que ambas requirieron atención médica.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio a bordo de una unidad de respuesta rápida para brindar los primeros auxilios. Posteriormente, las lesionadas fueron trasladadas en ambulancia al Centro de Salud, donde continuarían con su valoración médica.

Elementos de Vialidad y Tránsito de la Policía Municipal también se presentaron en el lugar y realizaron el cierre momentáneo de la circulación para facilitar las labores de atención.

Los oficiales tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se registró el percance.