Periodismo de Saltillo despide a Antonio de la Cruz

En 2016 recibió el Premio Estatal de Periodismo por una entrevista realizada al histórico arquero mexicano Antonio “La Tota” Carbajal

El periodismo saltillense está de luto tras el fallecimiento de Antonio de la Cruz Rodríguez, ocurrido este martes 29 de septiembre, un comunicador que durante décadas mantuvo viva la memoria del llamado trenazo de Puente Moreno, tragedia de la que fue testigo y en la que, además de realizar su labor periodística, participó como uno de los primeros civiles que acudieron a auxiliar a las víctimas.

Más de tres décadas dedicadas al periodismo

Toño de la Cruz inició su trayectoria en 1972 y durante más de 30 años ejerció el periodismo en distintos medios de Coahuila, principalmente como cronista y reportero deportivo.

Su carrera también lo llevó a convertirse, durante el Mundial de México 1986, en el primer corresponsal coahuilense de la agencia United Press International (UPI).

En 2016 recibió el Premio Estatal de Periodismo por una entrevista realizada al histórico arquero mexicano Antonio “La Tota” Carbajal.

Testigo y rescatista en el trenazo de Puente Moreno

Una de las imágenes más recordadas de su trayectoria es aquella en la que aparece cargando a una niña que logró rescatar entre los restos del tren accidentado en Puente Moreno.

Este 2026, De la Cruz volvió a compartir su testimonio sobre aquella tragedia en entrevista, a pocos días de una nueva conmemoración del aniversario que durante años recordó y relató a las nuevas generaciones.

Su partida deja el testimonio de un periodista que no solo contó una de las tragedias más dolorosas de Saltillo, sino que también estuvo ahí para ayudar.