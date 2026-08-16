Perfilan a Julión Álvarez para el Rodeo Fest 2026

Trascendió que el cantante Julión Álvarez perfila como una de las figuras estelares para presentarse dentro del festival.

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Saltillo se prepara para recibir una nueva edición del Rodeo Fest 2026, que se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre con una propuesta que reunirá espectáculos ecuestres, música y el ambiente característico de las celebraciones del rodeo.

La cartelera comienza a generar expectativa entre quienes esperan conocer a los artistas que participarán.

Uno de los nombres que ha cobrado fuerza es el de Julión Álvarez, quien estaría contemplado para presentarse durante el festival y reencontrarse con el público saltillense.

La posibilidad de que el cantante forme parte del evento ya ha provocado comentarios entre sus seguidores, quienes esperan verlo nuevamente en la ciudad.

Aunque su actuación todavía no ha sido anunciada de manera oficial, la versión ha comenzado a tomar fuerza y mantiene atentos a los fanáticos del intérprete.

Si finalmente se confirma su participación, Julión Álvarez sería una de las figuras principales del Rodeo Fest 2026 y uno de los conciertos que mayor interés despertaría entre los asistentes.