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Peregrinos de Yucatán cruzan Saltillo con imágenes religiosas

Por: Irene Zapata

25 Octubre 2026, 15:57

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En su recorrido han atravesado diversos estados, entre ellos Puebla y Querétaro, como parte de una travesía que representa un importante esfuerzo físico

Peregrinos de Yucatán cruzan Saltillo con imágenes religiosas

En una fila, con el cansancio acumulado de más de dos meses de camino y enormes imágenes religiosas sobre sus espaldas, un grupo de peregrinos originarios de Yucatán llamó la atención a su paso por Saltillo. 

Dos de ellos cargaban las figuras de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe, mientras avanzaban por las carreteras en una travesía que tiene como motor la fe, el agradecimiento y las promesas personales, justo cuando se acerca el 28 de octubre, día dedicado a San Judas Tadeo.

Regresan a Yucatán tras visitar la Basílica de Monterrey

“Somos de Yucatán, ahorita vamos de regreso. Fuimos a Monterrey, a la Basílica, y ya vamos de regreso para Yucatán de nuevo".

Compartieron los viajeros, quienes explicaron que se trata de una peregrinación que realizan cada año y que en esta ocasión decidieron visitar el santuario de Nuevo León.

En su recorrido han atravesado diversos estados, entre ellos Puebla y Querétaro, como parte de una travesía que representa un importante esfuerzo físico, pero también una muestra de devoción. 

La imagen de los peregrinos caminando en fila, cargando sus figuras religiosas y avanzando juntos por la carretera, despertó la curiosidad de quienes se encontraron con ellos durante su paso por la región.

Una tradición de fe y perseverancia

Mientras el calendario se acerca a la celebración de San Judas Tadeo, los viajeros continúan su camino de regreso a Yucatán, llevando consigo la satisfacción de haber visitado la Basílica de Monterrey y de cumplir con una tradición que mantiene viva su fe. 

Su recorrido recuerda las distintas formas en que los creyentes expresan su devoción, incluso a través de largas caminatas que requieren tiempo, esfuerzo y perseverancia.

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