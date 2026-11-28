Los recursos permitirán cubrir las prestaciones y pensiones de aproximadamente 11,400 jubilados, pensionados y beneficiarios

El Fondo de Pensiones de Coahuila requiere aproximadamente 500 millones de pesos para cubrir el pago de aguinaldos, gratificaciones de fin de año y la nómina correspondiente a diciembre de alrededor de 11 mil 400 jubilados, pensionados y beneficiarios de tres entidades patronales.

Osvaldo Aguilar Villarreal, director del Fondo de Pensiones del Estado, informó que actualmente se realizan las gestiones financieras para disponer de los recursos necesarios y cumplir con las obligaciones de cierre de año.

Del monto total, aproximadamente 250 millones de pesos serán destinados al pago de aguinaldos y gratificaciones de fin de año, mientras que una cantidad similar se requiere para cubrir la nómina de diciembre.

El funcionario estimó que para el próximo 10 de diciembre se tendrán definidas las fechas de dispersión de los recursos, con la expectativa de completar el pago de aguinaldos a más tardar el día 15.

Respecto a la nómina mensual, se prevé que los depósitos se realicen entre el 22 y el 23 de diciembre.

Los pagos beneficiarán a aproximadamente ocho mil 500 integrantes de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dos mil 400 de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y 500 de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).

Descarta adeudos directos de universidades con el Fondo de Pensiones

Aguilar Villarreal aseguró que actualmente no existe un déficit para cubrir las obligaciones mensuales, siempre y cuando las entidades patronales cumplan con las aportaciones correspondientes.

Explicó que el Gobierno de Coahuila mantiene al corriente el cumplimiento de sus obligaciones y que las gestiones financieras para garantizar los pagos se realizan directamente con la Secretaría de Finanzas y los rectores de ambas universidades.

Respecto a la situación financiera de las instituciones educativas, descartó que existan adeudos directos con el Fondo de Pensiones, aunque reconoció que hay asuntos contables relacionados con las cuentas de administración que forman parte del patrimonio de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre).

Precisó que dichas cuentas son administradas de manera independiente por cada universidad.

Como parte de las estrategias para generar ingresos adicionales, el Fondo de Pensiones ha colocado 147 millones de pesos en préstamos durante la actual gestión, cuya recuperación genera rendimientos que contribuyen a su viabilidad financiera.

Sumará Fondo de Pensiones 450 nuevos beneficiarios durante 2026

El director informó que durante diciembre se incorporarán 114 nuevos beneficiarios a la nómina del Fondo de Pensiones, quienes deberán participar en la última jornada de firma de actas de comparecencia, programada para el próximo 7 de diciembre.

Con estas incorporaciones, el organismo prevé cerrar 2026 con aproximadamente 450 nuevos beneficiarios.

Aguilar Villarreal manifestó que, conforme a las gestiones realizadas con la Secretaría de Finanzas, se espera contar con la totalidad de los recursos necesarios para cumplir con los compromisos económicos de diciembre alrededor del día 10 de ese mes.