PC de Ramos Arizpe mantiene alerta por lluvias este fin de semana

Protección Civil de Ramos Arizpe mantiene alerta y brigadas listas ante lluvias moderadas previstas para el fin de semana en la región sureste

Ante el pronóstico de lluvias moderadas para la región sureste durante el próximo fin de semana, la Dirección de Protección Civil de Ramos Arizpe anunció que se mantendrá en alerta y con brigadas listas para atender cualquier contingencia.

Francisco Sánchez, director de la corporación, informó que el pasado fin de semana las precipitaciones superaron lo esperado y provocaron la caída de al menos 15 árboles en distintos puntos de la ciudad, algunos de ellos sobre vehículos estacionados en la antigua central de autobuses, lo que generó daños materiales, pero sin personas lesionadas.

Agrego que el fin de semana anterior no se esperaban lluvias tan fuertes y sin embargo, cayeron cerca de 30 milímetros en pocas horas, lo que complicó la situación en varias zonas, por lo que exhorto a la ciudadanía a mantenerse atenta y tomar precauciones, sobre todo a quienes habitan cerca de arroyos o en zonas bajas.

El funcionario recordó a la población a tener a la mano los números de emergencia: 911 y 844-448-6981 y en caso de presentarse una situación de riesgo, trasladarse a zonas altas. Protección Civil municipal reiteró que estará en coordinación con otras dependencias de seguridad y rescate para actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad.