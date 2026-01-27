Info 7 Logo
PC activa refugios y recomendaciones ante bajas temperaturas

Por: Antonio Herrera

26 Enero 2026, 18:12

Francisco Martínez Ávalos, director de PC y Bomberos, explicó que la corporación permanece en vigilancia constante para atender cualquier eventualidad

Este martes 27 de enero, la ciudad de Saltillo registrará temperaturas mínimas cercanas a los 2 grados centígrados, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Ante este pronóstico, las autoridades municipales llamaron a la población a extremar precauciones para prevenir incidentes relacionados con el frío y mantenerse protegidos durante la jornada.

Protección Civil mantiene vigilancia permanente

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, explicó que la corporación permanece en vigilancia constante para atender cualquier eventualidad y garantizar asistencia a quienes se encuentren en situación vulnerable.

Habilitan refugios temporales en distintos puntos

Informó que se habilitaron cinco refugios temporales en distintos puntos de la ciudad, incluyendo la Zona Centro, Bellavista, Loma Bonita II y Ojo de Agua, donde se brinda resguardo, alimentos calientes y cobijas a quienes lo requieran.

Recomendaciones para prevenir riesgos en el hogar

El funcionario municipal insistió en evitar el uso de braseros, hornos o estufas como fuente de calor dentro de los hogares, y recomendó verificar que los calentadores funcionen correctamente y con ventilación adecuada.

Llamado a cuidar la salud y reportar emergencias

Además, aconsejó a los ciudadanos abrigarse apropiadamente, consumir líquidos calientes, ingerir alimentos ricos en vitamina C y reforzar la higiene personal. Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al número 9-1-1, disponible las 24 horas.

