Pavimentan calles del ejido El Águila con $3.3 millones

Con una inversión de 3.3 millones de pesos, concluyen obras en dos calles e inician trabajos en otra vialidad del ejido El Águila

Con una inversión de 3.3 millones de pesos, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís entregó la pavimentación de las calles Paloma y Nardos en el ejido El Águila, además de iniciar los trabajos en la calle Mirasol.

Las obras concluidas abarcan más de 2 mil 900 metros cuadrados de pavimento, con una base hidráulica de 20 centímetros de espesor, carpeta de concreto asfáltico de cinco centímetros, pintura vial y señalética.

Durante la jornada, el edil señaló que se mantendrán las acciones para atender el rezago en materia de pavimentación en distintos sectores y vialidades de Torreón, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

También se acercó a las familias del ejido el programa de entrega de tinacos a bajo costo, con el propósito de apoyar la economía de los hogares y facilitar el acceso a infraestructura para el almacenamiento de agua.

Riquelme Solís destacó que el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno ha contribuido a mantener condiciones de paz y seguridad en Torreón, lo que favorece la generación de empleos y el desarrollo de actividades sociales y económicas.

El alcalde reiteró que su administración continuará impulsando obras de infraestructura y programas sociales para mejorar las condiciones de vida de las familias torreonenses.