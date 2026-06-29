Pato de peluche se vuelve símbolo de protesta en AHMSA

Extrabajadores de AHMSA llevaron un pato de peluche llamado 'Justicia' para exigir atención a sus adeudos laborales y una audiencia con Claudia Sheinbaum

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Ante la imposibilidad de llevar un empresario coreano a la manifestación, integrantes del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA optaron por una alternativa más accesible, menos problemática y mucho más simpática: un pato de peluche al que bautizaron como “Justicia”.

El singular personaje acompañó a los extrabajadores durante una actividad pública en la que reiteraron su exigencia de ser escuchados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y encontrar una solución a los adeudos laborales que arrastran desde la crisis de Altos Hornos de México.

David Perales Fierros, vicepresidente del Grupo de Defensa Laboral, explicó entre bromas que la inspiración surgió al observar la popularidad que algunos patos han alcanzado recientemente en distintos espacios públicos y redes sociales.

“Ojalá y este patito también nos dé buena suerte, que nos abra la puerta la presidenta y nos deje explicarle la situación que estamos viviendo”, expresó mientras sostenía al peculiar acompañante de protesta.

El dirigente señaló que los trabajadores continúan preguntándose dónde quedó la justicia social que durante años se les prometió y que, hasta el momento, no ha llegado a los bolsillos de quienes dependen de los pagos pendientes de AHMSA.

El pato sí llegó, el coreano no

Perales Fierros reconoció que la idea original era más ambiciosa. Según comentó, les hubiera gustado llevar a un ciudadano coreano para simbolizar algunos de los actores relacionados con la situación de la siderúrgica, aunque las circunstancias terminaron inclinándolos por una versión mucho más económica y fácil de transportar.

“Llevamos un pato porque no conseguimos un coreano”, dijo entre risas, provocando las carcajadas de varios de los presentes.

El juguete recibió rápidamente el nombre de “Justicia para los Obreros” y se convirtió en una especie de mascota improvisada del movimiento, que continúa realizando manifestaciones para exigir una respuesta de las autoridades federales.

Mientras el pato acaparaba cámaras y comentarios, los trabajadores insistían en un mensaje serio: miles de familias siguen esperando una solución a los problemas económicos derivados de la crisis de AHMSA.

Entre humor y reclamos

Aunque el ambiente estuvo marcado por momentos de humor, los integrantes del grupo reiteraron que la situación que enfrentan dista mucho de ser motivo de risa. Señalaron que detrás del simpático pato existen años de incertidumbre, deudas y dificultades económicas para cientos de trabajadores de la Región Centro.

Por lo pronto, “Justicia”, el pato de peluche, ya cumplió su primera misión: llamar la atención. Ahora sus dueños esperan que también logre algo más complicado, abrirles una puerta en Palacio Nacional y conseguir que su reclamo llegue directamente a los oídos de la presidenta.