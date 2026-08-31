Partido entre Santos y Tigres concluye con saldo blanco

La rivalidad entre Santos Laguna y Tigres se hizo presente durante el encuentro correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026, con algunos conatos de riña entre aficionados que obligaron a mantener una vigilancia permanente en las inmediaciones del Estadio Corona. A pesar de estos incidentes, el partido concluyó sin hechos de gravedad y con saldo blanco.
Despliegan operativo de los tres órdenes de gobierno
El despliegue de seguridad involucró a corporaciones de los tres órdenes de gobierno, coordinadas por la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el Grupo de Reacción.
Los elementos se distribuyeron tanto al interior como en los alrededores del inmueble para contener cualquier situación de riesgo y evitar que los enfrentamientos entre seguidores de ambos clubes pasaran a mayores.
Refuerzan vigilancia durante la salida de aficionados
Tras el silbatazo final, las autoridades reforzaron la vigilancia y permanecieron en el sector para acompañar la salida de los aficionados, mantener el orden y facilitar la circulación vehicular.
De esta manera, pese a los momentos de tensión derivados de la rivalidad deportiva, el operativo permitió que la jornada futbolística terminara sin incidentes de consideración.