Participan más de 12 mil asistentes en Festival de la Catrina

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, destacó que el festival busca fortalecer las tradiciones mexicanas y promover la convivencia comunitaria.

Con una asistencia superior a las 12 mil personas, este viernes comenzó el Festival de la Catrina y la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2025 en el centro histórico de Ramos Arizpe, actividad prevista para los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

El arranque consistió en una callejoneada que partió desde las instalaciones del DIF Municipal y concluyó en la Plaza de Armas. En el recorrido participaron familias, grupos culturales, vecinos y estudiantes de planteles educativos, así como autoridades municipales encabezadas por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Durante el trayecto, los asistentes —algunos caracterizados como catrinas y catrines— caminaron por la calle Allende hasta llegar al primer cuadro, donde se llevó a cabo el acto inaugural y se presentó una programación cultural con números artísticos, actividades recreativas y módulos de atención para visitantes.

Además del inicio del festival, también se puso en marcha la Feria del Tamal y Pan de Pulque, ubicada frente a la Presidencia Municipal, con la participación de 35 expositores de tamales, 15 productores de pan de pulque y más de 30 mujeres emprendedoras que ofrecerán alimentos y productos regionales durante el fin de semana.

Como parte de las actividades se inauguró una exposición de 14 altares de muertos elaborados por instituciones educativas del municipio, incluyendo un altar central con elementos tradicionales.

Al declarar inaugurado el evento, el alcalde Tomás Gutiérrez destacó que el festival busca fortalecer las tradiciones mexicanas y promover la convivencia comunitaria.