Participan ediles en reunión de seguridad federal

Los munícipes participaron en la conferencia nacional y resaltaron los diecisiete millones cuatrocientos mil pesos aplicados en tecnología.

Los alcaldes de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, y de Saltillo, Javier Díaz González, participaron en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la Ciudad de México.

Ambos municipios representaron a Coahuila durante el encuentro, convocado por el Gobierno Federal para fortalecer la coordinación entre las corporaciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno e intercambiar experiencias sobre prevención del delito y vigilancia.

La reunión se desarrolló en la Exhacienda de Belén de las Flores, con la participación de representantes de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, así como de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y autoridades municipales de diferentes estados.

Estrategias de coordinación e inversión tecnológica

Durante el encuentro, Gutiérrez Merino expuso la experiencia de coordinación que mantiene Ramos Arizpe con las corporaciones estatales y federales, como parte de las estrategias de seguridad desarrolladas en Coahuila.

El alcalde sostuvo que este trabajo conjunto ha contribuido a disminuir delitos como el robo a casa habitación, el robo de vehículos y el narcomenudeo, además de reforzar los operativos de vigilancia en la Región Sureste.

Entre las acciones municipales destacó la inversión de 17.4 millones de pesos en el Centro de Control y Comando (C2) de Ramos Arizpe, infraestructura que cuenta con más de 400 cámaras destinadas al monitoreo y apoyo de las labores policiales.

Gutiérrez Merino señaló que la participación en este tipo de encuentros permite conocer estrategias aplicadas en otras ciudades y fortalecer los mecanismos de colaboración con las instituciones federales responsables de la seguridad pública.

La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal funciona como un espacio de coordinación entre gobiernos locales y autoridades federales, orientado al fortalecimiento de las capacidades operativas, la prevención del delito y el intercambio de experiencias en materia de seguridad.